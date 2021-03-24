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Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi mart ayında 86.7 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 67,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında %1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 87,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında %4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 94,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında %2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

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