  • BIST 98.809
  • Altın 277,814
  • Dolar 5,7837
  • Euro 6,4330
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 yükseldi.
Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 arttı. Eylülde 55,8 olan endeks değeri ekimde 57'ye yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 74,8 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi ekimde yüzde 3,4 artarak 71'den 73,4'e çıktı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükselerek ekimde 56,8 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise eylülde 22,8 iken ekimde yüzde 0,2 artışla 22,84 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı22 Ekim 2019 Salı 09:04
  • Araç sahiplerine kötü haber22 Ekim 2019 Salı 07:07
  • Yeni istihdam paketi yolda21 Ekim 2019 Pazartesi 14:44
  • Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı21 Ekim 2019 Pazartesi 10:09
  • Mesai ücreti değişiyor20 Ekim 2019 Pazar 23:28
  • Vergi uygulamalarında yeni dönem20 Ekim 2019 Pazar 19:15
  • Arsenal'in de tükettiği 'Delice tuzu' birçok ülkeden ilgi görüyor20 Ekim 2019 Pazar 18:15
  • Devlet gelecek yıl vatandaştan 30,2 milyar lira harç toplayacak20 Ekim 2019 Pazar 17:15
  • Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi20 Ekim 2019 Pazar 16:30
  • Antalya turizmde tüm yılların rekorunu kırdı20 Ekim 2019 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti