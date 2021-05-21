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Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı tüketici güven endeksini açıkladı.
Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı; Nisan ayında 80,2 olan endeks, Mayıs ayında 77,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, Mayıs ayında %3,8 oranında azalarak 61,5 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 76,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81,0 iken, Mayıs ayında %5,5 oranında azalarak 76,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,9 iken, Mayıs ayında %4,9 oranında azalarak 78,8 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,2 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92,8 iken, Mayıs ayında %0,7 oranında azalarak 92,2 oldu.

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