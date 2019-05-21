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Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 13 düşüşle 55.3'e geriledi

Mayıs ayı tüketici güven endeksi Mayıs ayı itibariyle yüzde 13 düşüş ile 55.3 seviyelerine geriledi.
Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 13 düşüşle 55.3'e geriledi

Tüketici güven endeksi, Nisan ayındaki 63.5 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 13 düşüşle 55.3 puana geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;

GÜVEN ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 10.1 düşüşle, Nisan ayındaki 82.2 düzeyinden Mayıs ayında 73.9 düzeyine geriledi.,

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.9 düşüşle Nisan ayındaki 82.4 düzeyinden Mayıs ayında 70.1 düzeyine geriledi.

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 11.3 düşüşle Nisan ayındaki 63.52 düzeyinden Mayıs ayında 56.3’e geriledi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 20.3 düşüşle Nisan ayındaki 26 düzeyinden Mayıs ayında 20.8 düzeyine geriledi.


 

İSTANBUL / DHA

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