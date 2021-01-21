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Tüketici güven endeksi ocak ayında yüzde 4 arttı

Tüketici güven endeksi, ocak ayında yüzde 4'lük artışla 83,3 puana yükseldi. Geçen yılın aralık ayında endeks 80,1 puan seviyesindeydi.
Tüketici güven endeksi ocak ayında yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,  Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 63,7 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayında 66,1 iken, Ocak ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 63,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 83,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 78,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,3 oranında artarak 83,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 88,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 82,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,5 oranında artarak 88,2 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında yüzde 5,1 oranında artarak 97,3 oldu.

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