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Tüketici güveni yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Haziran'da 62,6 olarak açıklandı. Önceki 59.5 olmuştu.
Tüketici güveni yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,  Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı Mayıs ayında  59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında %0,8 oranında artarak
79,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında %4,5 oranında artarak
85,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

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