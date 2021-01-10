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Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 594 bin 270 başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağlandığını belirterek, "Bu kapsamda 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirildi." dedi.
Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla kolay ulaşılabilir bir şekilde yargı dışı karar mercisi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar yaklaşık 15 milyon başvuruyu karara bağlayarak yargının üzerinden önemli bir iş yükünü aldığını belirten Pekcan, bu heyetlerin ayrıca tüketicilerin hakları konusunda önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi.

Pekcan, yerine getirdiği önemli hizmetler nedeniyle tüketici haklarının korunması noktasında lokomotif görevi üstlenen bu heyetlere 2020 yılında toplam 594 bin 270 başvuru yapıldığını belirterek, bunların 521 bin 553’ünün (yüzde 87,8) karara bağlandığını ifade etti.

Bu kapsamda 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlığın değerlendirildiğine dikkati çeken Pekcan, alınan kararların yüzde 59’unun tüketiciler lehine sonuçlandığını kaydetti.

Kararların yüzde 96,11'i mahkemeye taşınmadan kesinleşti
Pekcan, 2020 yılında tüketici hakem heyetleri tarafından alınan kararların yüzde 96,11'inin tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleştiğine işaret ederek, “Tüketici hakem heyetlerinin kararlarının sadece yüzde 3,89’u mahkemelere dava konusu edildi ve bu davaların yüzde 45,2’si de tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar yönünde onandı. Böylece 2020 yılında tüketici hakem heyetlerinde alınan kararların yaklaşık yüzde 98’i, söz konusu heyetlerin aldığı kararlar yönünde kesinleşti.” ifadelerini kullandı.

Başvuruların yarısı elektronik ortamda yapıldı
Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüketici hakem heyetlerinde vatandaşların sağlığını korumak ve aynı zamanda hak kaybına uğramalarını önlemek için bazı tedbirler alındığını ifade ederek, bu süreçte e-Devlet üzerinden elektronik başvuru sayısının arttığını belirtti.

Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2019 yılında e-Devlet üzerinden toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapıldığını hatırlatan Pekcan, 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin de etkisiyle bu rakamın yüzde 118 artarak 299 bin 597'ye yükseldiğini bildirdi.

Pekcan, söz konusu heyetlere 2020'de yapılan toplam başvuruların yüzde 50’sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

En çok uyuşmazlık cep telefonlarında
Bakan Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep telefonu, 40 bin 567 adetle ayakkabı, 36 bin 919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 adetle kredi kartı üyelik ücreti ve 18 bin 659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin başvuru yapıldığını kaydetti.

Görülen uyuşmazlıkların sektör bazında değerlendirildiğinde 265 bin 661 adetle perakende ticaret sektörünün başta geldiğine işaret eden Pekcan bunu, 95 bin 59 adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörünün izlediğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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