  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı

Tüketici hakem heyetleri tebligat işlemlerinin elektronik ortama taşınmasıyla bir ayda muhataplara 58 bin 434 e-tebligat gönderildi, bu işlemler kağıt, yazıcı ve kartuşu, posta ücreti gibi giderler olmadan tamamlandı.
Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketici işlemleri ile tüketicilere yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara hızlı, kolay ve tüketiciler yönünden masrafsız çözüm bulunabilmesi amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçelerde tüketici hakem heyetleri oluşturulduğu anımsatıldı.
Bu misyonun tam anlamıyla yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla bakanlık tarafından gerekli mevzuat hazırlıklarının ve altyapı çalışmalarının yapılmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi ve Kamu Alacakları Tahsilatı Platformu bilişim sistemleri arasında kurulan entegrasyonlardan sonra 23 Haziran 2020'de TÜBİS ile Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) arasında entegrasyon kurularak vatandaşlarımızın ve tüketici hakem heyetlerinin kullanımına sunulmuştur. TÜBİS ile KETSİS arasında kurulan entegrasyon sayesinde tüketici hakem heyetlerinin kararları ile bilgi, belge ve görüş isteme yazılarının tüketici uyuşmazlığının taraflarına ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara elektronik ortamda tebliğ edilmesi sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
 
Tebligat masraflarından tasarruf
Açıklamada, vergi mükelleflerinin yanı sıra kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine elden başvuru yaparak KETSİS'ten ve dolayısıyla kurulan entegrasyondan isteğe bağlı olarak faydalanabileceği bildirilerek şunlar kaydedildi:
"Tüketici hakem heyetleri tarafından tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmaya başladığı 23 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar muhataplara 58 bin 434 elektronik tebligat gönderildi. Tebligat işlemleri kağıt, yazıcı ve kartuşu, posta ücreti gibi giderler olmadan hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirildi. 2019 yılında 542 bin 589 başvuruyu karara bağlayan tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmasıyla tebligat işlemleri için bütçeden gerçekleştirilen masraflarda yaklaşık 3'te 2 tasarruf sağlanması öngörülüyor. 2019 yılında ortalama 89 gün olarak gerçekleşen tüketici uyuşmazlıklarının ortalama karara bağlanma süresinin de postada geçen sürelerin ortadan kaldırılmasıyla daha aşağılara düşeceği tahmin edilmektedir."
 
Yurt genelindeki tüketici hakem heyetlerine Kayıtlı Elektronik Posta adresleri temin edildiği vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici hakem heyetleri alanında yapılan tüm çalışmalarda, bu heyetlerin kuruluş amacına uygun olarak, tüketici uyuşmazlıklarının adil, olabilecek en az masrafla, hızlı ve kolay şekilde çözümünün sağlanması amaçlanmakta ve vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huzurevlerinde kalan yaşlı ve engellilere 7 gün yakınlarını ziyaret imkanı sunuldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:31
  • Bakanlıktan 81 il için '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' talimatı25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:08
  • Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:05
  • Kırklareli'nde 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' alıcısını bekliyor25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:59
  • Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:21
  • Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:05
  • Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:03
  • 11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:53
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Yunanistan'a Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tepkisi25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:50
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti