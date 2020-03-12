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Tüketici haklarında yeni dönem

Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tüketici haklarında yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güvensiz ürünlerde "ürün sorumluluğu" tazminatı getiriliyor. Alınan ürün bir kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.

Ürün sorumluluğu tazminatı

Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.

İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.

Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.

Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.

Ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere para cezası

Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.

Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.  

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