Tüketiciler 2021'i 'tatlı' karşılayacak

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım "Salgın döneminde paket servislerde yüzde 30-40'lar civarında artış yaşandı. Geçen sene yılbaşına göre baktığımızda ise, bu yılbaşında paket servislerde yüzde 100'ü geçen artış var" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu sene tüketicilerin yeni yılı evde karşılayacak olması, tatlı ve baklava sektörünün online siparişlerinde talep patlamasına neden olurken, paket siparişlerde yüzde 100'ü, kurye siparişlerinde 5 katı geçen artış oldu.

Yeni yıla saatler kala, pandemiden dolayı getirilen kısıtlamalar nedeniyle yılbaşını evde geçirecek tüketiciler, baklava ve tatlı sektöründe hareketlilik yaşanmasını sağladı.

Vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşılamaya hazırlanırken, tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sokağa çıkamayan ya da dükkanlara gelmeyi tercih etmeyen vatandaşlar ise kurye ve kargo hizmetinden yararlanırken bu hizmetlerde geçen yılbaşına göre 5 kata varan artışlar yaşandı.

Tüketici taleplerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, pandemi sürecinin ekonomik olarak tüm dünyayı olduğu gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Paket servis ağırlıklı çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, bunun da yüzde 40 oranında ciroları düşürdüğünü, dönem içinde ağırlıklı olarak kurye satışlarının ön plana çıktığını dile getirdi.

Yıldırım, pandemi sürecinde paket servislerde yaşanan ciddi artışlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde paket servislerde yüzde 30-40'lar civarında artış yaşandı. Geçen sene yılbaşına göre baktığımızda ise bu yılbaşında paket servislerde yüzde 100'ü geçen artış var. İnsanlar dışarı çıkmadığı için en kolayı paket servisten faydalanmak oldu onlar için. Bu da, paket satışlarında artış meydana getirdi. Yılbaşı için en fazla tercih edilen ürün klasik baklava oldu, arkasından midye baklava ve şöbiyet geldi. Şehirlerarası ve yurt dışı siparişlerimizde de önemli artış yaşadık."

"Kirada olan işletmeler için mülk sahiplerinden anlayış bekliyoruz"

Yıldırım, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sektörün zam yapmadığını ve oluşan sıkıntıları tüketiciye yansıtmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"En büyük sıkıntı kapalı iş yeri olan şirketler kira sıkıntısı yaşıyorlar. Çağrım mülk sahiplerine; mülk sahiplerinden anlayış bekliyoruz. Ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. En azından kapalı iş yerlerin kiralarında indirim yapabilirler, imkanı olanlar kira almasın ya da en azından yüzde 50'sini 70'ini alsın ama biraz esnafa destek olsun."

"Pandemide mağazalarda yaşanan azalma, online artış olarak kendini gösterdi"

Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü, salgının başında mağazaya gelen insan sayısında yaşanan düşüşe işaret ederek, aynı oranda online taleplerin arttığını, kargo ve kurye hizmetlerinde önemli artışlar yaşandığını dile getirdi.

Süreç boyunca, Türkiye ve dünyaya kargo hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildiren Güllü, salgın sürecinde mağazalarda yaşanan azalmanın, online'da artış olarak kendini gösterdiğini söyledi.

Güllü, tüketicilerin online alışverişinde salgında büyük farkındalık oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha önce online'dan sipariş vermeyen müşterilerimiz, buna başladıktan sonra o alışkanlıkların önemli kısmı kaldı. Mart-nisan aylarında başlayan kargo-kurye süreçleri hız kesmeden devam ediyor. Yılbaşına doğru tüketiciler mağazaya da gelmeye başladı ama online'da daha da hızlı artışlar oldu.

Yılbaşı yaklaştıkça satışlarımız kademeli olarak arttı. Bu sene mağazaya gelen müşteri sayısı beklediğimizin üstünde oldu ama online beklentimizin çok çok üstüne çıktı. Mağazaya gelen müşteri sayısı geçen seneye göre yüzde 40-50 artmışken, online 5-6 kat arttı. Online satışlarda önemli bir alışkanlık oluştu. Yılbaşı siparişlerinde kurye servisimizde geçen seneye göre 5 kattan fazla artış yaşadık. Talepten anlıyoruz ki herkes yılbaşını evde ailesiyle geçirecek."

Güllü, yılbaşı için en fazla tercih edilen ürünün her zaman olduğu gibi fıstıklı ve cevizli baklava olduğunu, arkasından diğer ürünlerin geldiğini bildirdi.

"En büyük artış İstanbul'da"

Yılbaşı için tatlı siparişlerinde en büyük artışın İstanbul'da yaşandığını bildiren Güllü, devreye aldıkları paketleme ve teslimat şekilleri ile 2-3 saatte evlere teslim ettiklerini, bir gün önce ya da sabah verilen siparişlerin kahvaltı saatine dek müşteriye ulaştırıldığını anlattı.

Yurt dışına çok kısa vakitlerde teslimat yaptıklarını hatırlatan Güllü, "Pandemi sürecinde özellikle yurt dışı siparişlerin azalacağını düşünmüştük, ama öyle olmadı. Mart-Nisan aylarında yurt dışı siparişlerde kısmi bir düşüş yaşansa da, o tarihten bu yana hızlı şekilde artmaya devam ediyor." dedi.