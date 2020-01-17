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Tüketiciler için yeni dönem! Tazminat alınabilecek

AK Parti Grubu’nda imzaya açılan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun teklifinde, güvenilir olmayan ürünlerle ilgili tazminat hakkı getirilirken, bu konudaki zaman aşımı ise 10 yıla kadar çıkartılıyor.
Tüketiciler için yeni dönem! Tazminat alınabilecek

Teklifte yer alan hükümlere göre ürün sorumluluğu tazminatı, bir ürünün kişi veya mala zarar vermesi halinde, üretici ve ithalatçının sorumluluğunda olacak. İmalatçı veya ithalatçıyı ürün kaynaklı tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmeler de geçerli olmayacak. Tazminat talebi için zaman aşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her durumda zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. Diğer kanunlardaki tazminat hükümleriyle saklı tutulacak.

İHRAÇ ÜRÜN DE KAPSAMDA

İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamına alınıyor. Maddenin gerekçesinde ihraç ürünlerinin normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun olması gerektiği belirtilerek, “Ancak Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından da incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır” denildi. AB üyesi ülkelere ihraç edilen ürünler, Türkiye piyasasına sunulmuş kabul edilecek ve yasa buna göre uygulanacak. Son yıllarda hızla yayılan e-ticaret siteleri ve radyo-televizyonlar da satışına aracılık yaptıkları ürünlerle ilgili yükümlülük alacak.

Teklifle cezalar da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilecek. Ayrıca uygun olmayan ürünü piyasada bulunduran satış yerleri için de cezalar 8 bin liradan başlayacak, 40 bin liraya kadar çıkacak. Ürün güvenliği kuralları, bir yıl sonra geçerli olacak.

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