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Tüketicilerin talebi: Doğalgazda KDV inmeli

Doğalgaza gelen zamlar soğukların bastırması ve derecelerin yükseltilmesiyle faturalarda kendini göstermeye başladı. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, doğalgazda vergi indirimi talebinde bulundu. 
Tüketicilerin talebi: Doğalgazda KDV inmeli

Doğalgaza gelen zamlar soğukların bastırması ve derecelerin yükseltilmesiyle faturalarda kendini göstermeye başladı. 

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, doğalgazda vergi indirimi talebinde bulundu. 

Havalar soğuyunca 2019’da doğalgaza gelen zamların faturalara yansıması tepkiye sebep oldu. Kışın ilk fatura dönemi olan ocak ayında 800 liraya varan faturalarla karşılaşan tüketiciler adına talepte bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, vergi indirimi talep etti.

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Mehmet Bülent Deniz “Ocak ayında tüketiciye gönderilen doğalgaz tüketimine ilişkin faturalar büyük tepkiye sebep oldu" dedi.

Geçen yılın aynı dönemindeki faturalarla son faturasını karşılaştıranların aradaki büyük fark sebebiyle şok içinde olduğunu söyleyen Deniz “Bu yıl kış mevsiminin geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak geçiyor olması, ülkemizin batı kesiminde henüz kar yağışının başlamamaş olması, deyim yerindeyse kara kışın henüz gelmediği bir dönemde bu fatura, çok sayıda aile için ödeme imkânlarının çok üzerindedir. Kış şartlarının ağırlaşması durumunda, ödenecek doğalgaz faturasının daha da artacağı açıktır” diye konuştu. 

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamının 2019 yılı için yüzde 11,84 olduğunu, çalışan kesimin ücretlerinin bu oran dikkate alınarak belirlendiğini hatırlatan Bülent Deniz şöyle konuştu:

“Bu durumda yüzde 45 civarındaki artışın kabul edilebilir, açıklanabilir bir yanı bulunmamaktadır” ifadesini kullandı. Doğalgazın, tüketicinin hayatını sürdürebilmesi için tüketmek zorunda olduğu tüketim kalemlerinden olduğunu hatırlatan Mehmet Bülend Deniz “2019/Ocak döneminde olduğu gibi birim fiyatlarda indirime gidilmelidir. Bunun imkânı yoksa, doğalgaz tüketiminden alınan yüzde 18 KDV’den derhal vazgeçilmeli. Temel tüketim maddesi olan doğalgazdan ya hiç vergi alınmamalı ya da yüzde 1 olarak uygulanmalı.”

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