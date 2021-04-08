1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağarası, turizme açılıyor. İnşaat çalışmaları başlayan mağaranın güzellikleri çok yakında vatandaşlar ile buluşturulacak.

1992 yılından bu zamana kadar turizme açılmayı bekleyen Tulumtaş Mağarası’nın ihale sürecinin tamamlandığını ve mağarada inşaat çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara’mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı” diyerek müjdeli haberi duyurdu.

“Tulumtaş Mağarası’nın üç bölümden oluştuğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Birinci bölüm karşılama merkezi kısmı. Bu kısımda altı mekândan oluşan birbirinden ayrı olarak tasarlanan dört yapımız olacak. Aralarında bağımsız olarak tasarlanan yürüme yolu ve engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği merdivenin bulunmasını planlıyoruz. Yapılarımız doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde tasarlandı” dedi.



Doğal yapıya uygun tasarlandı

“Mağarada; ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak kafeterya, sine vizyon salonu yanı sıra tuvalet, bilet gişesi ve mescitte bulunacaktır” diyen Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “500 metrekare büyüklüğünde otopark alanı bulunan mağaranın içine, doğal doku bozulmadan yürüyüş alanları eklendi. Mağaranın içerisinde bulun 100 metre uzunluğundaki bu yol seyir alanı olarak da değerlendirilmekte. Yapılar doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde projelendirilmiş ve uygulamaya geçildi.“

Ankara’da turizm algısını değiştirecek bir yenilik

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstereceklerini belirten Başkan Şimşek, “Ankara’nın sosyal ve ekonomik anlamda yüzünü değiştireceğine inandığımız bir proje. Hayata geçirmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. Tulumtaş Mağarası çok önemli bir miras. Bu mirası yaşatmış olmak bizler adında da büyük bir kıvanç. 3. Kısım mağara etrafındaki yamaçların ziyaretçileri tehlikeye düşürecek bir kaza olmaması için endüstriyel dağ ekibimiz ile itinalı kaya temizliği ve muhafazası yapılarak olası kazaları önlemek için ekstra güvenlik önlemleri alınacaktır.