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Tulumtaş turizme kazandırılıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Tulumtaş Mağarası'nı turizme kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Tulumtaş turizme kazandırılıyor

Gölbaşı’nda 1992 yılında çevre yolunun yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tulumtaş Mağarası’nda yenileme çalışmaları yapılıyor. Mağaranın Ankara’nın turizmine katkı sağlayacağını belirten Başkan Şimşek çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, “Tulumtaş Mağarası ile hem Gölbaşı hem turizm kazanıyor. Tulumtaş Mağarası'na yapılması planlanan 467 metrekare yapı alanına sahip ziyaretçi merkezi, kafe, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı, bilet gişesi, mescit ve tuvaletten oluşmaktadır. Alanın girişinde oluşturulan otopark yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde ve 2 otobüs, 9 otomobil park edebilecek kapasitededir. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu, mağara yapısına bağlı olarak dallanmıştır ve mağara oluşumunun izin verdiği alanlarda yürüyüş aksı genişleyerek seyir alanlarına dönüşmüştür. Ana akstan çıkan iki koldan oluşmuş bu yol, mağaranın içinde 91,5 metre uzunluğundadır. Gölbaşı'nın geleceği için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı. 

Haber merkezi -

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