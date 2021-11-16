Tüm Afrika'nın Dostları Derneği'nden Madagaskar'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) insani yardım çalışmaları kapsamında, Madagaskar'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıttı.

TADD'dan yapılan açıklamaya göre, "Madagaskar'a acil yardım" çağrısıyla başlatılan gıda yardımı organizasyonuna hayırseverler büyük ilgi gösterdi. Dernek, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarını, ülke genelinde acil gıda yardımına ihtiyaç duyan 3 bin 370 aileye gıda yardımı olarak ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Genel Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, dernek olarak her alanda olduğu gibi gıda yardımı konusunda da Afrikalı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Madagaskar'daki açlık krizini her platformda duyurmaya çalıştıklarının altını çizen Güntekin, ülkede hala gıda ihtiyacını karşılayamayan 1 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

14 bin kişinin yeterli gıdaya ulaşamadığı için ölüm riski altında olduğunu ve bölgedeki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Güntekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BM raporlarına göre Madagaskar'ın güneyinde 5 yaş altındaki 500 bin çocuk Nisan 2022'ye kadar yetersiz beslenmeden dolayı hayati tehlike altında. Madagaskar Büyükelçiliğimiz aracılığı ile kardeşlerimize acil yardımda bulunma kararı aldık ve bugün sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün yaptığımız yardımların binlerce insana ulaşmasında emeği geçen başta gönüllülerimiz olmak üzere büyükelçiliğimize de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var."

Hayırseverler bağışlarını, www.tadd.org.tr internet sitesi üzerinden, ilgili banka hesap numaralarına EFT/havale yoluyla dernek merkezinden veya 02125332820 numaralı telefon numarasından bilgi alarak yapabilecek.