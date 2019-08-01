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Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Fed, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti.
Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi.  ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı.Fed, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti. Böylece Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), on yıldan bu yana ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermiş oldu.

FOMC’den yapılan açıklamada söz konusu faiz indirimine “ekonomik görünüme ilişkin bazı küresel gelişmelerde ve bastırılmış enflasyon” sebebiyle gidildiğini duyururken, ABD ekonomisindeki mevcut büyümenin “ılımlı” ve iş piyasasındaki görünümün de “güçlü” olmasına karşın faiz indirimine gidildiğini belirtti. 

DOLAR/TL'DE KARAR SONRASI İLK TEPKİ

Karar öncesi 5.52 seviyesinde yer alan dolar/TL, ilk tepki olarak 5.51 seviyesine geriledi. Dolar/TL daha sonra hafif yükselerek 5.55 seviyesine geldi.

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