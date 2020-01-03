Tüm gözler enflasyon rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde, enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı altı aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk altı ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu sebeple söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.