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Tüm gözler enflasyonda! Dolarda son durum

Dolar güne 13.72 liradan başladı. Bugün piyasaların gözü kasım ayı enflasyon verilerinde olacak.
Tüm gözler enflasyonda! Dolarda son durum

Dolar/TL dün gün boyunca 13.50 civarında seyrederken piyasa kapanışının ardından 13.80'i görmüştü.

Analistler akşam saatlerinde yaşanan yükselişte son aylarda gündemi meşgul eden faiz konusunun yanında Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesinin etkisi olduğunu belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK

Dolar yeni güne 13.72 liradan başladı. Euro ise 15,28 TL'den işlem görüyor. Bugün gözler TÜİK tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerinde olacak. 

EKONOMİSTLER ENFLASYONUN YÜZDE 2.88 ARTMASINI BEKLİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2.88) göre bir önceki ay yüzde 19.89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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