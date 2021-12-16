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Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Dolar ve altında yeni rekor

Güne 14,85 TL'den başlayan dolar 15,22 TL seviyesini gördü. Gram altın ise dolardaki yükselişle 872 TL ile rekor kırdı. Bugün kurun seyrini Merkez'in faiz kararı etkileyecek
Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Dolar ve altında yeni rekor

Dolar/TL dün akşam 14.87 ile rekor kırdı. Bugün tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararında olacak.

DOLAR 15 TL İLE REKOR KIRDI

Merkez'den 100 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, dolar güne 14.85 liradan başladı ve 15,22 TL seviyesini gördü.

Yapılan piyasa anketleri ve finansal kuruluşların açıklamalarında 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıksa da 200-300 baz puanlık indirim bekleyenler de mevcut.

Dolayısıyla indirim gelip gelmeyeceği, gelirse ne oranda geleceği, bugün kurun seyrinde etkili olacak.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dolardaki yükselişle rekor seviyelerinde olan gram altın 872 TL seviyesini gördü.

FED'DEN SÜRPRİZ GELMEDİ

Bu arada dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2022 ve 2023 için üç faiz artışı beklentisi öne çıktı. Varlık alımında azaltım ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçti. Atılan sıkılaştırma adımı ve verilen mesajlar genel olarak beklentiler dahilinde olduğu için dolarda önemli bir harekete yol açmadı.

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