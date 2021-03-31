Tüm gözler saat 17:00'a çevrildi: Bakan Koca açıklayacak

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantı yapacağı açıklandı.
Görüşmenin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantı yapacağı açıklandı.
Görüşmenin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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