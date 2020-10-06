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“Tüm imkânlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız”

Keçiören Belediyesi, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları geri almak için başlattığı operasyonlarına destek vermek için ilçenin birçok noktasını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. 
“Tüm imkânlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Azerbaycan bizim canımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Azerbaycan`ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Ermenistan`ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm imkânlarımızla can Azerbaycan’ın yanındayız.” dedi.

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Keçiören Belediyesi, belediye hizmet binası başta olmak üzere ilçede bulunan billboard ve led ekranları Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donatarak Azerbaycan’a olan desteğini bir kez daha ortaya koydu. 

“TÜRK`ÜN TÜRK`TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtirken, Türkiye ile Azerbaycan’ın ekonomik ve askeri anlamda el ele vererek ebedi dostluklarını her geçen gün perçinlediklerini kaydetti. Altınok, “Azerbaycan, Türkiye gibi bağımsızlığını kanla kazanan bir devlettir. Rahmetli Haydar Aliyev, "Biz bir millet iki devletiz" diyerek kardeşliğimizi ileri taşımıştır. Türkiye ve Azerbaycan iyi yolda gidiyor. Öyle eskisi gibi sopa sallanan bir Türkiye`de yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu savunan bir cumhurbaşkanımız var. Azerbaycan’la olan ilişkilerimiz daha da muhkemlenmeli. Kardeşin kardeşten başka Türk`ün Türk’ten başka dostu yoktur” ifadelerini kullandı.

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“AZERBAYCAN`A ATILAN GÜLLE ÖZÜMÜZE ATILMIŞ OLAN GÜLLEDİR”
Ermenistan’ın Karabağ işgalini sert dille eleştiren ve Azerbaycan’a ait toprakların işgaline ilişkin yıllardır aranan çözümün kasıtlı olarak sunulmadığını anımsatan Altınok, şunları dile getirdi:
“Yirminci asırda tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiş ve bir soykırım yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonuna kadar Azerbaycan devletimizin yanındadır. Azerbaycan’a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ayağına batan diken bizim kalbimize batan dikendir. Soykırım yapıldığında bunun soykırım olduğunu onaylayan, ilk meclis kararını alan belediye Keçiören Belediyesidir. Bu karar Azerbaycan’daki belediyelerden de önce alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, milli mücadelemiz döneminde Azerbaycanlı kardeşlerimizin çok desteği olmuştur. Haklı ve güçlü mücadelemizde birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetli hale getirmeliyiz.”

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