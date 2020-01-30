Tüm kanser türlerine karşı tedavi yöntemi

Bilim insanları, bağışıklık sisteminde tüm kanser türlerini tedavi edebilecek bir hücre reseptörü keşfetti.

Cardiff Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından Nature Dergisi'nde yayınlanan bir makalede bağışıklık sisteminde yeni keşfedilen bir T hücresi reseptörünün, tüm kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği belirtildi.

TÜM KANSERLERİ YOK EDEBİLECEK TEDAVİ

Araştırmacılar, laboratuvar testlerinde prostat, meme, akciğer ve diğer tür kanserleri "yok etme" yöntemini keşfetti. Henüz yalnızca hayvanlar ve laboratuvardaki hücreler üzerinde test edilen araştırma, tıp dünyasını umutlandırdı.

GÜNÜMÜZDE DE UYGULANIYOR

T hücresi ile kanser tedavisi yani immünoterapi günümüzde uygulanan bir yöntem.

Laboratuvar ortamında hastaların vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanıması ve yok etmesi sağlanıyor. Ancak bu yöntem lösemi gibi kan kanserlerinden ziyade sınırlı sayıda kanserle mücadelede başarılı.

TÜM KANSER ÇEŞİTLERİNE KARŞI TEDAVİ ÜMİDİ

Cardiff ekibi, araştırmasında, akciğer, deri, kan, kolon, meme kanseri hücreleri de dahil olmak üzere tüm kanser hücrelerini bulabilen bir T hücresi reseptörü keşfetti. Kanserli hücreleri yok edebilen reseptör, kanserli olmayan dokularaysa herhangi bir zarar vermiyor. "Büyük bir potansiyele" sahip olduğu belirtilen keşif, yeterli sayıda test yapılmadan insanlar üzerinde denenmeyecek.

Araştırmacılar ise umutlu. Keşifin, geniş kapsamlı bir kanser tedavisine yol açabileceğini belirtiyor.