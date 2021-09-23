Tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor

Ankara’nın en önemli sağlık yatırımları arasında yer alan Mamak Devlet Hastanesi, bünyesinde bulunan birçok branşla Mamaklılara hizmet vermeye devam ediyor.

128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, Gamma Knife, kemik dansitometre, mamografi, MR, 2 tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi ve son sistem cihazları ile ilçeye kazandırılan bu önemli yapı birimleri ile ilçenin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak.

Beş yıldızlı sağlık hizmeti

Mamak Devlet Hastanesi’nin sağlık alanında çağ atlayan yenilikleriyle ilçeye ve bölgeye önemli sağlık hizmetleri sunacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, İl Sağlık Müdürlüğü’müze ayrıca emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Mamak başta olmak üzere Ankaralı hemşerilerimiz hastanemizde beş yıldızlı sağlık hizmeti alıyor. İlk günkü azim ve heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



