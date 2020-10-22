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Tüm sokaklara haftada bir temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemiz her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor." dedi.
Tüm sokaklara haftada bir temizlik

GÜL SUYU İLE YIKAMA
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerin tamamı içerisinde gül suyu bulunan deterjan karışımı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca bina girişlerini de yıkayarak vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.

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"TMM KURALLARINA UYALIM"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, temizlik çalışmalarına paralel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirterek, pandemi sürecine ilişkin şu hatırlatmalarda bulundu:
“Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikrobik olması muhtemel ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte ediliyor. Biz ilçemizi pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir şehir inşa ediyoruz. Sağlığımız için temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyalım, canlı bomba olmayalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim.”

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