Tüm Türkiye onları alkışladı

Tüm Türkiye'de vatandaşlar, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK



İstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.



İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Bazı yerlerde havai fişeklerler patlatılırken, sürücüler de korna çalarak destek oldu.

Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL(DHA)



ANKARA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK



Ankara'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, “Saat 21.00 Alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım” açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına alkışları ile destek oldu. Evlerinin ışıklarını yakıp söndüren vatandaşların evlerinden, uzun süre alkış sesleri yankılandı.