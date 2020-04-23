Tüm Türkiye'de, İstiklal Marşı okundu

Koronavirüs (corona virüs) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının iptal edilmesiyle birlikte tüm Türkiye İstiklal Marşı'nı okundu.

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.

YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI'NI HASTANE DE OKUDU

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları İstiklal Marşının ardından asker selamı verdi.