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Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından, tüm uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı.
Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarak alev aldı.

Yolcuların bir bölümü kendi imkanlarıyla uçağın enkazından çıkarken, tüm yolcuların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

SABİHA GÖKÇEN'DE TÜM UÇUŞLAR İPTAL

Can kaybı yaşanmayan kazanın ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edilip İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat'taki Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerin iptal edildiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler." bilgisini verdi.

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