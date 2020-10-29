Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıl dönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. Başkentteki kutlama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir'i ziyareti ile başlayacak.