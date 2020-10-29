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Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıl dönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. Başkentteki kutlama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir'i ziyareti ile başlayacak.
Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Tarihin akışını değiştiren İstiklal mücadelesi, benzersiz mücadeleyi taçlandıran cumhuriyetin ilanı... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97. yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Mücadele Sergisi'i açacak

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 29 Ekim tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın bu özel gün dolayısıyla Beştepe'de "Milli Mücadele Sergisi"ni de açması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ

Başkentteki bayram coşkusu "Cumhuriyet Bayramı Korteji" ile devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak tören yürüyüşü, Birinci Meclis'te sona erecek. Saat 14'te başlaması beklenen yürüyüş öncesinde bando gösterisi de yapılacak.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkent'te bazı ana yollar trafiğe kapatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDAN KONSER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri bu törenlerle de sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da saat 19:23’te Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleyecek.

Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

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