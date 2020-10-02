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Tuma Çelik için karar: Dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. 
Tuma Çelik için karar: Dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Komisyonda, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili hazırlık komisyonunun raporu görüşüldü. Komisyon, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit'den suçlanan Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklama yaparak alınan kararı duyurdu. Bozdağ, Tuma Çelik hakkındaki dosyanın görüşülerek karar bağlandığını belirterek, "Karma komisyonumuz, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının, hazırlık komisyonu raporu çerçevesinde kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurul’a gönderilmesine karar vermiştir. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Karar oy çokluğu ile alındı. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin" dedi.

Bozdağ, komisyon toplantısı devam ederken, Tuma Çelik’in toplantıya katılarak sözlü savunma verdiğini aktararak, "Hem yazılı verdiği 17 sayfalık bir savunması okundu, 79 sayfalık da onun ekleri vardı, milletvekilleri onları değerlendirdiler. Ayrıca kendisi de ilaveten sözlü savunmasını yaptı" ifadelerini kullandı.

Soruları da yanıtlayan Bozdağ, TBMM Anayasa-Adalet Komisyonu’nun bir yargılama makamı olmadığına dikkat çekerek, "TBMM, esasında dokunulmazlık dosyalarında bir yargılama makamı değildir. Adli sürecin işlemesi için izin veren bir makamdır. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Anayasa çerçevesinde karar vermiş olduk. Dosyanın esası hakkında bir karar verme konusunda bir yetkimiz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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