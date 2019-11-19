Tümgeneral Sezai Öztürk kimdir? Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı kim?

Türkiyenin Kıbrıs'taki askeri gücü olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı kim? Tümgeneral Sezai Öztürk kimdir? Sezai Öztürk Paşa, hangi görevlerde bulundu?

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı , yavru vatan KKTC’nin neresinde? Peki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı kim? Tümgeneral Sezai Öztürk kimdir ? Sezai Öztürk Paşa , hangi görevlerde bulundu?

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiyenin Kıbrıs'taki askeri gücü dür. Komutanlık, Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlıdır ve Girne’de bulunmaktadır.

Türkiye’nin yavru vatandaki askeri gücü olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin başında Tümgeneral Sezai Öztürk bulunuyor.

Sezai Öztürk Paşa, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevine 2019 YAŞ toplantısı sonrası atandı.

TÜMGENERAL ÖZTÜRK'TEN EROĞLU'NA NEZAKET ZİYARETİ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Ekim 2019’da KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Göreve yeni atanmış olmasından dolayı Derviş Eroğlu’na nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Öztürk Paşa, kabulden dolayı teşekkür etti.

Yavru vatanın eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Tümgeneral Sezai Öztürk’e yeni görevinde başarılar dilerken, bu görevde bulunan diğer komutanlar gibi Sezai Öztürk’ün de başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Eroğlu ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Kıbrıs’ta olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türk varlığının garantisi olduğunun altını çizdi.

Anavatan Türkiye ile diyalog, işbirliği ve beraberlik içerisinde, Kıbrıs’ta huzur içinde yaşanıldığını kaydeden Derviş Eroğlu, KKTC’yi dünya tanımasada, neticesinde bir devlet çatısı altında olduklarını ve bu gerçeği hiç kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi.

Eroğlu “Mühim olan kabullenilmesi bu da zamana kalmış gibi görünüyor ama güçlü bir anavatan bizim her zaman garantimizdir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatını uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra edildiğini ifade ederek, “Şuana kadar başarılı sonuçlar alındı. Sivillerin korunmasına hassasiyetle dikkat ediliyor. Buradaki amaç harekat sonrasında terör koridorunun yok edilmesi ve bölgeye barış ve huzurun gelmesidir” şeklinde konuştu.

BEDENİMİZDE CAN, DAMARIMIZDA KANSINIZ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, aynı kapsamda KKTC Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre'yi de ziyaret etmişti.

Zorlu Töre, ziyarette yaptığı konuşmada KKTC'deki Türk askerleriyle ilgili çok önemli mesajlar vererek “Sizler bizim bedenimizdeki can, damarlarımızda kansınız" demişti.

Töre ayrıca "Türkiye ve Türk Ordusu güvencemiz ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Kıbrıs Türk halkı Türk Ordusu’na ve Güvenlik Kuvvetlerimize güvenmektedir. Cumhuriyet Meclisi olarak sizlerle her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kabulde Tümgeneral Sezai Öztürk Paşa'ya, Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’nın anı plaketi verilmişti.



