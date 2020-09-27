TÜMGİAD Genel Başkanı Taş'tan Kooperatif vurgusu “önemi büyük”

TÜMGİAD Genel Başkan Yardımcısı İsmet Taş, kooperatiflerin önemine vurgu yaparak, “Kooperatiflerin ihracat ağına dahil edilerek milli üretimin dünyaya yayılması, vatandaşın milli kaynaklarla üretim zincirine dahil edilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 4’üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı Ankara Ticaret Odası’nda düzenlendi. ‘Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme’ temasıyla gerçekleştirilen fuara Türkiye’nin çeşitli illerinden onlarca kooperatif katıldı. Tüm Girişimci ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Taş, kooperatiflerin önemine vurgu yaparak, “Kooperatiflerin ihracat ağına dahil edilerek milli üretimin dünyaya yayılması, vatandaşın milli kaynaklarla üretim zincirine dahil edilmesi için uğraşıyoruz” dedi.

BAŞKENT MARKET, ALTIN ELLER, ORGAİK ÜRÜNLER

Büyükşehir Belediyesi fuara yerli üreticilerin özellikle de kadın kooperatiflerinin gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Başkent Market’ projesiyle katıldı. Altındağ Belediyesi de, Altındağlı kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapıldığı ‘Altın Eller Kadın Kooperatifi’yle fuarda yerini aldı. Mamak Belediyesi ise ‘Mamak Kadın Kooperatifi’nin yetiştirdiği organik ürünleri sergiledi.

KADIN KOOPERATİFLERİ DAMGA VURDU

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odasının Congresium Fuar Merkezinde düzenlediği “Türkiye Kooperatifler Fuarı”na TÜMGİAD ( Tüm Üretici Kadın Kooperatifleri Güç Birliği ) da katıldı.

PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

TÜMGİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Birliği Genel Başkanı İsmet Taş ; “Kooperatiflerin ticaret yapma kapasitelerinin artırılması, E-Ticaret ağına dahil edilmesi veya paylarının artırılması, ihracat ağına dahil olarak milli üretimin dünyaya yayılması, vatandaşın milli kaynaklarla üretim zincirine dahil edilmesi gibi ülkemiz adına çok önemli konularda yurt genelinde bir çok kooperatifle birlikte TÜMGİAD Tüm Üretici Kadın Kooperatifleri çatısı altında faaliyet göstermekteyiz. TÜMGİAD - İÇAN olarak fuardan sonra bazı projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Emek veren, üretime destek olan tüm kooperatiflerimizi tebrik ederim” açıklamalarında bulundu.

GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

Tüm üretici kadın kooperatifleri güç birliği sorumlusu ve aynı zamanda Kumluca Yörük Türkmen derneği Başkanı olan Nurcihan Uğurel yöresel elbisesiyle dikkatleri üzerinde toplarken, fuara katılan kooperatif temsilcilerinin stantlarını ziyaret ederek Güç Birliği çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Uğurel “ Fuara katılımın yüksek olması çok güzel. Güç Birliğine üye bir çok kooperatif fuara katılmış durumda. Yeni tanışabildiğimiz kooperatiflerin de TÜMGİAD Kooperatifler Güç Birliği’ne üye olmaları sevindirici” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA