Tunç Soyer: 7 binanın acilen yıkılması gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, depremde zarar gören yapılarla ilgili yaptığı açıklamada 7 binanın acilen yıkılması gerektiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

7 binanın yıkıldığını, 504 binanın da hasarlı olduğunu açıklayan Soyer, 92 kişinin yaşamını yitirdiğini 994 yurttaşın da yaralandığını söyledi.

GÖNÜLLÜ SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

6 bin 224 belediye personelinin çalışmalarda görev aldığını kaydeden İzmir Belediye Başkanı, gönüllülerin sayısının ise her saat arttığı için net bir sayının olmadığını ifade etti.

"7 BİNANIN ACİL YIKILMASI GEREKİYOR"

Depremin etkilediği bölgelerle ilgili açıklamalarına devam eden Soyer, "Düne kadar bin 428 arama kurtarma personeli vardı. Bu rakam bin 784'e çıktı. 397 bina az hasarlı. 42 ağır hasar. 7 binanın da acil yıkılması gerekiyor." dedi.