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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Tunca Nehri'nde su seviyesinde mevsimler düşmeler sonucu oluşan kum adacıkları nehirden beslenen kuşların dinlenme yeri oldu.
Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Su seviyesinde mevsimsel düşmelerin görüldüğü Tunca Nehri'nin bazı yerlerinde oluşan kum adacıkları kuşların adeta meskeni oldu.

Hava sıcaklığının son günlerde 40 derecelere yaklaşmasına bağlı artan buharlaşma nedeniyle nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Seviyenin düşmesiyle nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.

Nehirden beslenen kuşların ise kum adacıkları dinlenme yerleri oldu.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 9 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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