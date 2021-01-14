  • BIST 1.552
  • Altın 438,364
  • Dolar 7,3706
  • Euro 8,9339
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Tunca Nehri'nin taşmasıyla Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı su altında kaldı.
Tunca Nehri'nin taşmasıyla Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

Hem nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanak nedeniyle kentten geçen nehirlerin debisi bir anda arttı.

Özellikle debisi bir günde 20 kat artan Tunca Nehri, Sarayiçi Adası'nda taşkınlara neden oldu.

Debisinde düşüş kaydedilse de nehrin yatağından taşıp bölgeye yayılması, havadan çekilen görsellerle daha net fark ediliyor.

Taşkın nedeniyle adada bulunan Adalet Kasrı, Tavuk Ormanı, Balkan Şehitliği ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı, Kanuni ve Fatih taş köprülerinin girişleri sular altında kaldı.

Kırkpınar zamanı pehlivanların güreş tuttuğu çayırlık alan yarım metrenin üzerinde suyla kaplı vaziyette.

Tunca düşüyor Meriç yükseliyor
Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaşan Tunca Nehri, 112 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Tunca Nehri, taşkın yaptığı alanlarda yavaş yavaş yatağına dönüyor.

Meriç Nehri'nde ise yükseliş devam ediyor. Nehrin sabah ölçümlerinde 870 metreküp/saniye ölçülen debisi 919 metreküp/saniyeye yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış14 Ocak 2021 Perşembe 12:47
  • Sosyal medyadan yardım isteyen görme engelli öğrenciye tablet hediye edildi13 Ocak 2021 Çarşamba 23:13
  • Kayseri beyaza büründü13 Ocak 2021 Çarşamba 23:10
  • İnşaat bahçesinde Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu13 Ocak 2021 Çarşamba 23:09
  • Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı: 5 yaralı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:04
  • Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:03
  • Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu13 Ocak 2021 Çarşamba 21:02
  • Foça sahiline avlanması yasak ölü ay balığı vurdu13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15
  • Karabük’te kayak merkezi beyaza büründü13 Ocak 2021 Çarşamba 20:07
  • Toptancı Hali'ndeki yangın korkuttu13 Ocak 2021 Çarşamba 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti