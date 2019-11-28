Tuncay Elmadağlı: Ankara'da 500 korsan servis aracı trafikte

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, şu an Başkent trafiğinde 500 civarında aracın korsan taşımacılık yaptığını açıklayarak, “Korsan sayısı binden 500’e kadar geriledi. Korsanla mücadeleye devam” dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, üye esnaflarını mağdur eden korsan servis taşımacılığı ile etkin bir mücadele içerisinde olduklarını açıkladı. Emniyet’in ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ile bu konuda sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Elmadağlı, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, son 2,5 ayda 150 civarında korsan araç parka bağlandı. Büyükşehir’in Zabıtası ise 40 araca işlem yaptı. Korsan servis ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

Tuncay Elmadağlı, Haber Müdürümüz Adem Orman ve Muhabirimiz Osman Akdoğan’a konuştu.

KORSANA 60 GÜNLÜK PARK CEZASI…

Emniyet ve Zabıta tarafından yapılan trafikteki uygulamaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Elmadağlı, Ankara’da geçmişte binin üzerinde korsan araç olduğunu, korsanla etkin mücadele kapsamına bu sayının 500’e kadar gerilediğinin bilgisini verdi. Elmadağlı, korsan servis yaptığı gerekçesiyle parka çekilen aracın 60 gün parkta yattığını, yazılan 5 bin TL’lik para cezasını ödemesi şartı ile tekrar trafiğe çıkabildiğini; ancak bu araçların trafiğe çıkması ile yeniden servis çekmeye çalışmasından yakınarak bu konuda da önlem alınmasını istedi. Elmadağlı, korsan servis taşımacılığı yapmaktan ikinci kez yakalanan araçların daha yüklü bir para ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

KORSAN NEDEN BU KADAR ÇOĞALDI?

Korsan servislerin son yıllarda bu kadar çoğalmasının nedenini de açıklayan Elmadağlı şunları söyledi: “Özel okulların servis taşımacılığı yapmasıyla alakalı 2015 yılında kazanış oldukları bir dava var. 2015’te bir UKOME kararı çıkarttırdık, bir yönetmelik değişikliği yaptırdık. Bütün hepsi C plaka olacaktı. O arada 400 plaka satışı oldu. Sonra bunlar dava açtılar yürütmeyi durdurma aldılar. Yürütmeyi durdurma alınca bunlara müdahale edilemedi. Müdahale edilemeyince hem 400 plaka verilmiş oldu hem onlar çalışmaya devam ettiler. Bu sefer 400 plaka haybiyeden sisteme girmiş oldu 2018’in Haziran -Temmuz ayına kadar. Temmuz ayında mahkemeler bitti hepsi korsan şekline dönüştü. Bu kez bunlar ‘biz zaten yapıyorduk’ diyerek piyasaya çıktılar, o arada zaten arabalar çoğaldı 3 senede. Bu sefer yapmayan da korsan servisçilik yapmaya başladı. Binin üzerinde korsan araç oldu. Bu sayı 500’e kadar düştü. Kreşlerde, dershanelerde, özel okullarda çalışan araçlar bu sayıya dahil. Bu konuyu toparlayacağız çok uzun sürmez.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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