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Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kızılın tonlarına bürünen dağ köylerindeki ormanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Munzur Vadisi Milli Parkı, Pertek Kalesi, Ergen Kilisesi, Munzur Gözeleri ve Pülümür ile Rabat Vadisi gibi doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğu Tunceli, her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharın gelişiyle adeta kartpostallık manzaraların oluştuğu kentte, Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Karaoğlan ormanları ile Pülümür ilçesindeki Salördek köyü ormanlarında yılın bu aylarında renk cümbüşü yaşanıyor.

Günübirlik gezilerle çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen doğa tutkunları, sarı ve kızılın tonlarına bürünen meşe, ceviz, kavak ve çeşitli yabani meyve ağaçları ile kaplı ormanlarda doyasıya vakit geçiriyor. 

Gün boyu ormanlarda gezen ve vahşi hayvanlarla da karşılaşan ziyaretçiler, fotoğraf makinesi ya da cep telefonu kamerasıyla sonbaharın güzelliklerini kadraja alıyor. 

Bölgedeki ormanlarda yaklaşık bir ay kadar sürecek renk cümbüşü, bazı günlerde soğuk havanın etkisiyle oluşan sisle bütünleşerek ayrı bir güzellik sunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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