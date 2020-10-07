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Tunceli Valiliği, 81 ildeki 81 okula organik bal gönderdi

Tunceli Valiliği, 81 ildeki 81 okula organik süzme bal gönderdi.
Tunceli Valiliği, 81 ildeki 81 okula organik bal gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetinin ardından "81 ilden 81 okula Tunceli balı" sözü veren Vali Mehmet Ali Özkan, kentte üretilen organik balın öğrencilere ulaştırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Valilik tarafından, Türkiye'nin dört bir yanında 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenler için hazırlanan süzme ballar, okullara ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Paketlerde ayrıca Vali Özkan'ın, "Kıymetli öğrencilerimiz, dünyayı saran salgın nedeniyle yeni eğitim-öğretim dönemine bir kısmınız uzaktan, bir kısmınız yüz yüze başladınız. Biliyorum ki hem okullarınızı hem de öğretmenlerinizi çok özlediniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeni eğitim-öğretim yılında sizlere sağlık ve başarılar diliyorum. Ruhunuzun gücünü temsil eden o güzel gözleriniz her daim gülsün." mesajı da yer aldı.

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