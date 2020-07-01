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Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 1 ile 15 Temmuz tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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