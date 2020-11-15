Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.