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Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan Çinli turist, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine turistik amaçla geldiği öne sürülen Çinli Jan Emmett Seto (33), Karagöl Krateri bölgesinde ayı saldırısına uğradı.
Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan Çinli turist, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 2 rakımlı Karagöl Krateri'nde meydana geldi. Turistik amaçla Tunceli'ye gelen Çinli Jan Emmett Seto, tek başına bölgede yaptığı gezi sırasında, yavrularıyla birlikte olan bir ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Seto, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu hakkında bulgi verdi. Sağlık görevlileri, gelen çağrının bulunduğu koordinatın engebeli arazi olduğundan dolayı bölgeye helikopterle ulaşmak için askeri yetkililerden destek istedi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla sağlık görevlileri askeri helikopterle, Seto'nun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Seto, ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. 

Saldırıda vücudunun bir çok bölgesinde derin kesikler oluşan Seto'nun ameliyata alındığı öğrenildi.

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