Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli'de düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ağır yaralandığı belirtildi.

Helikopterle bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tortumlu'nun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma personelini şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş olduğu ve onunla birlikte bir teröristin daha ölü ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Tortumlu için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Tortumlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Şehit uzman çavuş Tortumlu'nun şehadet haberi, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi.

Çocuklarının şehit olduğunu öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşayan aile, askerlerce teskin edildi.

Şehidin evine ve mahalleye büyük Türk bayrakları asıldı, ailenin yakınları da acıyı paylaşmak üzere şehidin baba evine geldi.

Mahallede 112 Acil Sağlık hazır bekletilirken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu.

Evli ve 1 yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında sözleşmeli sıhhiyeci uzman çavuş olan Tortumlu'nun, 2017 yılında bu göreve başladığı belirtildi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir"

Tunceli Valiliği de sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit olmuştur. Şehidimizin ruhu şad, cennet makamı ali olsun. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Başımız sağ olsun"