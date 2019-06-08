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Tunceli'de büyük operasyon

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli'deki Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Tunceli'de büyük operasyon

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Tunceli Valiliği'nce, merkez kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda PKK'lı 5 kadın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte yerinde koordine ettiği operasyonda toplam 5 Kalaşnikof tüfek, 2 telsiz ve çeşitli doküman ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

JÖH TİMLERİ ARAZİDE 15 GÜN TAKİP YAPTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilen kadın terörist grubunun, bölgeye sızan JÖH timlerinin arazide gizlenip, 15 günlük takiple tespit edildikleri belirtildi. Kutuderesi bölgesinde etkisiz hale getiren terörist grubunun eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.

TERÖRİSLERDEN 1'İ 'GRİ' LİSTEDE ARANIYORMUŞ

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli Kutu Deresi'nde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri' kategoride yer alan, 'Berfin Ararat' kod adlı' Mihriban Durmaz olduğu açıklandı. Başına 300 bin TL ödül konulan teröristin, sözde 'doğu cephe il merkez gücü YJA-STAR sorumlusu' olduğu belirtildi. Durmaz'ın, 19 Haziran 2014'te, Hozat ilçesine bağlı Boydaş köyünde, Yenibaş Jandarma Komutanlığı'na inşaat malzemesi taşıyan M.D.'ye ait kamyoneti yakan teröristlerden olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü: 

"Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristler ise sözde Doğu Cephe YJA-STAR sorumlusu 'Dicle Botan' kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücünde faaliyet gösteren 'Nuda Herekol' kod adlı Fatma Özgün, 'Havin Muş' kod adlı Ceyda Sarıkaya ve 'Kinem Amed' kod adlı Habibe Karakuş olduğu tespit edilmiştir. 'Havin Muş' kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pülümür yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılköy Jandarma Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu belirlenirken, ayrıca kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edilmiştir."

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