  • BIST 1.397,250
  • Altın 503,98
  • Dolar 8,8980
  • Euro 10,2850
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhane

Tunceli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce bazı kafe ve yemekhaneler ihale ile kiraya verilecek. Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhanelerin listesi ve muhammen bedelleri haberimizde:
Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhane

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tunceli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce bazı kafe ve yemekhaneler ihale ile kiraya verilecek. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.10.2021

Kiraya verilecek olan kafe ve yemekhane Çemişgezek’in Tepe Başı mahallesinde  bulunan Kamp Eğitim Merkezi içinde yer alıyor. 

Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhanelerin listesi için TIKLAYIN

tunceli-kiralik-kafe-ve-yemekhane.jpg


Gazeteilksayfa.com


 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören 23 Nisan’da icradan satılık daire06 Ekim 2021 Çarşamba 09:51
  • Rekabet Kurulu personel alım ilanı yayınlandı06 Ekim 2021 Çarşamba 09:45
  • Osmaniye Bahçe’de icradan satılık tarla06 Ekim 2021 Çarşamba 09:38
  • Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis05 Ekim 2021 Salı 11:15
  • Dicle Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınlandı05 Ekim 2021 Salı 11:07
  • Hacettepe Üniversitesi sınavla bilişim personeli alacak05 Ekim 2021 Salı 11:04
  • Ankara Çubuk’ta icradan satılık dükkan04 Ekim 2021 Pazartesi 10:03
  • TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa Yavuz mahallesine millet bahçesi yaptırıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 09:57
  • Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli alıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 09:51
  • Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak02 Ekim 2021 Cumartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti