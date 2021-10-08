Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhane

Tunceli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce bazı kafe ve yemekhaneler ihale ile kiraya verilecek. Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhanelerin listesi ve muhammen bedelleri haberimizde: