Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhane

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tunceli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce bazı kafe ve yemekhaneler ihale ile kiraya verilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.10.2021
Kiraya verilecek olan kafe ve yemekhane Çemişgezek’in Tepe Başı mahallesinde bulunan Kamp Eğitim Merkezi içinde yer alıyor.
Tunceli’de Gençlik Spor Müdürlüğü’nden kiralık kafe ve yemekhanelerin listesi için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.