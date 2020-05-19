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Tunceli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi

Tunceli'de "Gençlik Haftası" dolayısıyla düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde gökyüzü paraşütlerle renklendi.
Tunceli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi

15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki etkinliğe, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, milli sporcular ve kurum personeli katıldı.

Tunceli Valiliği, Munzur Adrenalin Doğa ve Hava Sporları Kulübü ile Uzungöl Outdoor ekibince organize etkinlikte, 5 tandem pilotu, Köklüce köyü yakınlarındaki bin 200 rakımlı tepeden atlayışlar gerçekleştirdi.

Sezonun ilk hava gösterisi özelliğini de taşıyan atlayışlarda pilotlar havada, Türk bayrağı, "Evde kal Tunceli", "Tanımakla başlar her şey" pankartı açtı.

Etkinlik sonunda konuşan Vali Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anılan Tunceli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve turizm şehri haline geldiğini söyledi.

Tunceli'nin birkaç yıl içinde çok ciddi şekilde değişerek dönüştüğünü ve geliştiğini belirten Sonel, "Hakikaten birkaç yıl önce 'burada yamaç paraşütü, rafting yapılacak, gondollar, gezi tekneleri, su jeti, su kayağı olacak' diye konuşulsa, herhalde bazıları buna inanmazdı. Birkaç yıl önce teröristlerin eylem yaptığı yerlerde şu an su sporları, doğa sporları yapılıyor ve bunlar da bizi hakikaten gururlandırıyor." dedi.

Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını büyük coşkuyla kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 101 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesini yakıyor. Bu özel ve anlamlı günde bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayatlarını bu aziz vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ömür diliyoruz."

"Rabbim birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin"
Kadir Gecesi'nin de mübarek olmasını temenni eden Sonel, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, bozmak isteyenlere, ezanımıza, bayrağımıza hainlik yapmak isteyenlere fırsat vermesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu, hepinizin gönlü mutlu olsun." diye konuştu.

Sonel, Trabzon'dan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden profesyonel paraşütçülerin katılımıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Yamaç paraşütü pilotları bize anlamlı, farklı ve güzel bir bayram yaşattı. İnşallah hem yamaç paraşütü hem rafting, zipline, doğa ve sporlarında hayal olan işlerin devamı gelecek Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

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