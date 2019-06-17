Tunceli'de kurtlar, 42 keçiyi telef etti

Küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurtlar, 42 keçiyi boğarak telef etti.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköy köyünde, hayvancılıkta uğraşan Adil Pala (45), Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak aldığı keçilerini otlatmak için yabana götürdü.

42 KEÇİYİ TELEF ETTİLER

Akşama doğru keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtlar, 42 keçiyi boğarak telef etti.

"KEÇİLERİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞTIM"

Keçileri Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak aldığını belirten Adil Pala, "Keçileri, otlatmak için yabana götürmüştüm. Bir anda sürüye saldıran kurtlar keçilerimin 42 tanesini boğarak telef etti. Keçileri borçlanarak satın almıştım. Tek geçim kaynağım bunlardı. Onlar da elimden gitti" dedi.

YARDIM BEKLİYOR

Biri üniversitede biri de lisede olmak üzere iki öğrenci okuttuğunu ifade eden Pala, "Ben kaza geçirdim. İki kere beyin ameliyatı oldum. Kolumda, ayağımda platin var. Yaptığım tek iş hayvancılık. Onlarla hem ailemi geçindiriyordum hem de çocuklarımı okutuyordum. Şu anda elimde hiç bir şey kalmadı. Borçlarımı da ödeyemeyeceğim. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Yetkililerden ve duyarlı insanlardan mağduriyetimin giderilmesi için destek bekliyorum" diye konuştu.