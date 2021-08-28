Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelle düzenlenen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ve mühimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelin katılımıyla düzenlenen 'Eren- 7 Munzur Mercan’ operasyonu devam ediyor. Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi’nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi.