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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen 10 sığınak imha edildi.
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

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Arazide arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kanas dürbünü, 1 kanas şarjörü, 10 kanas mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 58 kalaşnikof mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, termal dürbün, bilgisayar, güneş paneli, tüplü ocak, büyük tüp, 3 uyku tulumu, 160 pil, ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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