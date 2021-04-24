Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyetinde teröristlerce kullandığı tespit edilen 15 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı 5 patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.