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Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyetinde teröristlerce kullandığı tespit edilen 15 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı 5 patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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