Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 170 adet Kalaşnikof fişeği, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 84 adet büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi.