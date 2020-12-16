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Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.
Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Süleyman Uşağı köyünde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrası yaban keçisi avlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın çalışması sonucu Erzincan'da yakalanan 3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777'şer lira olmak üzere, toplam 83 bin 331 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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